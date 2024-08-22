Народные танцы и ритм барабанов: кадры с репетиции «Спасской башни»

Битва творческих коллективов армий ожидается в ближайшие дни на Красной площади в рамках международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Накануне на главной площади столицы состоялась генеральная репетиция.

Участие в смотре военных оркестров примут коллективы из России, Белоруссии, Китая, Венесуэлы, Египта, Южной Африки.

Исполнение на барабанах, народные и современные танцы, яркие традиционные костюмы - такова атмосфера мероприятия. Здесь можно будет услышать народные песни в исполнении симфонического оркестра Египта или Китая.

Многие коллективы выступают в России впервые, оттого особенно хотят запомниться зрителю. Африканский женский оркестр Национальной жандармерии «Амазонки Гвинеи» рассказывает о прошлом западноафриканского королевства, знаменитого своими бесстрашными воительницами в королевской армии. Они подготовили выступление на электрогитарах, теноровом и альтовым саксофонах и даже на джазовой ударной установке.

Еще одной новинкой стал школьный коллектив Тайланда, которые показывают свой профессионализм наравне со взрослыми. Они представили зрителям ритуальный танец из тайского бокса.

За кулисами юных артистов поддерживали профессионалы из оркестра военно-воздушных сил ЮАР. В России они уже выступали, но на этом фестивале будет их дебют.

По колориту, костюмам и декорация не уступают и отечественные коллективы. Несомненными фаворитами жителей и гостей столицы остаются сводный оркестр суворовцев и ансамбля барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны России.

В этом году фестиваль посвящен защитникам Отечества, которые стояли и стоят на страже нашей родины во все периоды истории. В память о них на фестивале будет объявлена минута молчания. Все деньги, вырученные от продажи билетов на фестиваль в этом году, будут направлены на помощь жителям Курской и Белгородской областей, заявили организаторы.

Официальное открытие «Спасской башни» состоится 23 августа. Он продлится 10 дней. Днем оркестры будут играть в парках. Вечером - шоу на Красной площади.