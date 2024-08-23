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В ЦРБ рассказали о состоянии раненых при захвате заложников в ИК-19

Ранее стало известно, что в результате захвата заложников в ИК-19 погибли четыре сотрудника ФСИН.
Ян Брацкий 2024-08-23 20:46:30
© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости

Один из пострадавших при захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области эвакуирован в профильное медицинское учреждение, еще одному предстоит подобная процедура. Об этом сообщила главный врач Центральной районной больницы Суровикинского района Лидия Кузенкова.

«Третий пациент - планируется эвакуация вертолетом, четвертый будет эвакуирован бригадой скорой медицинской помощи Центра медицины катастроф. Пятый пациент от полученных травм скончался», - рассказала главврач ЦРБ.

Ранее стало известно, что в результате захвата заложников в ИК-19 погибли четыре сотрудника ФСИН. Кроме того, ранения получили четверо осужденных. Как сообщили в ведомстве, бандиты удерживали восемь сотрудников исправительного учреждения и четверых заключенных.

Напомним, сегодня днем группа осужденных захватила заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Ближе к вечеру злоумышленников ликвидировали при штурме. Кадры работы спецподразделений на территории колонии опубликовала Росгвардия.

#штурм #ФСИН #заложники #Санавиация #ЦРБ #ИК-19
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