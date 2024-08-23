Начальник ФСИН доложил Путину о ситуации в колонии под Волгоградом

Сегодня российский президент Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ. Мероприятие началось с вопроса о захвате заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области.

Глава государства заявил, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации в пенитенциарном учреждении. Также Владимир Путин заслушал доклады глав МВД, Росгвардии и других силовиков.

Напомним, в колонии несколько заключенных напали на сотрудников ФСИН и захватили заложников. Инцидент произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

По последним данным, четверо пострадавших госпитализированы. Отмечается, что угрозы гражданскому населению нет.