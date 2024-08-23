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Начальник ФСИН доложил Путину о ситуации в колонии под Волгоградом

Президент начал заседание Совбеза РФ с вопроса о захвате заложников в ИК-19.
Сергей Лебедев 2024-08-23 15:00:21
© Фото: Пресс-служба президента России © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня российский президент Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ. Мероприятие началось с вопроса о захвате заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области.

Глава государства заявил, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации в пенитенциарном учреждении. Также Владимир Путин заслушал доклады глав МВД, Росгвардии и других силовиков.

Напомним, в колонии несколько заключенных напали на сотрудников ФСИН и захватили заложников. Инцидент произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

По последним данным, четверо пострадавших госпитализированы. Отмечается, что угрозы гражданскому населению нет. 

 

#Волгоградская область #Кремль #Владимир Путин #Президент #ФСИН #заложники
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