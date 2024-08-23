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Су-34 сбросили авиабомбы с УМПК на технику ВСУ в Курской области

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета.
2024-08-23 14:44:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало видео сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в Курской области.

«Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Применив вооружение, экипаж вернулся на аэродром. Личный состав и техника ВСУ были уничтожены.

УМПК крепится к корпусу авиационной бомбы, которая подвешивается к самолету с помощью креплений. После сброса с носителя на боеприпасе раскладывается крыло, и бомба совершает планирующий полет к цели. Таким образом, УМПК делает свободнопадающие авиабомбы корректируемыми, что позволяет наносить удары с воздуха с более далекого расстояния и не попадать в зону действия вражеской ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #су-34 #Курская область #МО РФ #УМПК
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