Су-34 сбросили авиабомбы с УМПК на технику ВСУ в Курской области

Министерство обороны РФ показало видео сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в Курской области.

«Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Применив вооружение, экипаж вернулся на аэродром. Личный состав и техника ВСУ были уничтожены.

УМПК крепится к корпусу авиационной бомбы, которая подвешивается к самолету с помощью креплений. После сброса с носителя на боеприпасе раскладывается крыло, и бомба совершает планирующий полет к цели. Таким образом, УМПК делает свободнопадающие авиабомбы корректируемыми, что позволяет наносить удары с воздуха с более далекого расстояния и не попадать в зону действия вражеской ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.