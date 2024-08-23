МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кеннеди-младший заявил о выходе из предвыборной гонки в Аризоне

Он склоняется к поддержке кандидата от республиканцев и экс-президента США Дональда Трампа. 
Ирина Егорова 2024-08-23 12:26:16
© Фото: www.imago-images.de, GlobalLookPress

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший подал документы на выход из предвыборной гонки на пост президента в штате Аризона.

Об этом сообщает The New York Times. Завтра он должен был выступать перед избирателями в Аризоне.

По информации издания, отказавшийся от участия в предвыборной гонке Кеннеди-младший получил в штате более 118 тысяч подписей для участия в выборах. Это почти в три раза превысило необходимый минимум, передает «360».

Считается, что он поддержит кандидата от республиканцев и экс-президента США Дональда Трампа. Сам Трамп готов рассмотреть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост в администрации президента.

Кеннеди-младший начал свою президентскую кампанию в прошлом году как демократ, бросив вызов президенту Байдену. 

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. На днях американский вице-президент Камала Харрис стала официальным кандидатом от демократов. Согласно результатам гипотетических выборов на сегодняшний день, за Харрис бы проголосовали 50% американцев, а за Трампа — 49%. Опросы избирателей в начале августа показали, что Кеннеди-младший получил бы 2% голосов, если бы выборы прошли в момент исследования.

#сша #Выборы #кандидат #роберт кеннеди-младший
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 