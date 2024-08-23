Кеннеди-младший заявил о выходе из предвыборной гонки в Аризоне

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший подал документы на выход из предвыборной гонки на пост президента в штате Аризона.

Об этом сообщает The New York Times. Завтра он должен был выступать перед избирателями в Аризоне.

По информации издания, отказавшийся от участия в предвыборной гонке Кеннеди-младший получил в штате более 118 тысяч подписей для участия в выборах. Это почти в три раза превысило необходимый минимум, передает «360».

Считается, что он поддержит кандидата от республиканцев и экс-президента США Дональда Трампа. Сам Трамп готов рассмотреть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост в администрации президента.

Кеннеди-младший начал свою президентскую кампанию в прошлом году как демократ, бросив вызов президенту Байдену.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. На днях американский вице-президент Камала Харрис стала официальным кандидатом от демократов. Согласно результатам гипотетических выборов на сегодняшний день, за Харрис бы проголосовали 50% американцев, а за Трампа — 49%. Опросы избирателей в начале августа показали, что Кеннеди-младший получил бы 2% голосов, если бы выборы прошли в момент исследования.