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Трамп заявил о готовности взять Кеннеди-младшего в свою администрацию

Роберт Кеннеди-младший является независимым кандидатом на предстоящих выборах президента США, однако рассматривает снятие свое кандидатуры и поддержку Трампа.
Елизавета Кондрикова 2024-08-21 01:08:33
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency Globallookpress

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост в администрации президента, в случае если он откажется от участия в предвыборной гонке и поддержит Трампа. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CNN.

«Он блестящий парень. Он очень умный парень. Я знаю его очень давно. Я не знал, что он думает об уходе, но если это так, я, конечно, был бы открыт для этого», - сказал Трамп.

Он добавил, что ему было бы приятно получить поддержку от Кеннеди-младшего, так как уважает его, и он Трампу «всегда нравился». Тем самым он прокомментировал заявление напарницы Кеннеди-младшего Николь Шанахан о том, что тот может снять свою кандидатуру с предстоящих выборов и отдать свой голос за экс-президента.

Напомним, Кеннеди-младший выступает в качестве независимого кандидата. Опросы избирателей в начале августа показали, что он получил бы 2% голосов, если бы выборы прошли в момент исследования.

Ранее Дональд Трамп также выразил желание сделать миллиардера Илона Маска своим советником в случае победы на выборах. Они пройдут 5 ноября текущего года.

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #роберт кеннеди-младший #администрация президента сша
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