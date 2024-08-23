Шадаев: в сентябре в ГД внесут законопроект о запрете спам-звонков

Уже в предстоящем сентябре планируется внести в Государственную думу Российской Федерации законопроект о запрете спам-звонков. Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев. Он выразил уверенность в том, что документ будет обязательно принят.

«В сентябре внесем», - цитирует ТАСС слова министр цифрового развития.

Напомним, в конце апреля этого года Максут Шадаев заявил о подготовке соответствующего законопроекта. По его словам, из-за спама россияне стали негативно относиться к любым голосовым звонкам.

Между тем, по мнению некоторых экспертов, закон о запрете спам-звонков может привести к росту числа мошенников, действующих от лица компаний. Если документ будет предполагать наказание в виде штрафа, то злоумышленники начнут выдавать себя за сотрудников определенной фирмы, которой затем выставят счет.