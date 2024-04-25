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В Минцифры заявили о подготовке запрета массовых спам-звонков

Глава ведомства отметил напряженное отношение россиян к любым голосовым звонкам.
Алексей Курильченко 2024-04-25 11:43:54
© Фото: Annette Riedl, dpa, Globallookpress

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций готовит законопроект о запрете массовых рекламных звонков, для которых используются роботы. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами», - заявил Шадаев на форуме «Телеком Будущего 2024».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки. За нарушение физическим лицам грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей, должностным - до 100 тысяч, а юридическим - до миллиона рублей.

#в стране и мире #Минцифры РФ #звонки #спам #Максут Шадаев
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