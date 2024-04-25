Запрет на спам от компаний может привести к росту числа мошенников

Закон о запрете спам-звонков, проект которого готовит Минцифры, может привести к росту числа мошенников, действующих от лица компаний. Если закон будет предполагать наказание в виде штрафа, то злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников определенной фирмы, которой затем выставят счет. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.

«К сожалению, есть риск, что появятся мошенники, которые будут звонить от имени определенной компании. Пока непонятно, как компания будет доказывать, что это не она. Думаю, что звонки будут совершаться из-за границы, где нельзя оштрафовать, но нужно посмотреть, как будет реализован закон. Идея хорошая, потому что от спам-звоноков люди уже устали», - рассказал эксперт.

Напомним, что глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство готовит законопроект о запрете спам-звонков. По словам Шадаева, из-за спама россияне стали негативно относиться к любым голосовым звонкам.