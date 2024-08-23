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Захарова назвала актом терроризма попытку атаковать Курскую АЭС

По словам официального представителя МИД РФ, это требует незамедлительной реакции МАГАТЭ.
Ирина Егорова 2024-08-23 10:45:05
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Попытка атаки ВСУ по Курской АЭС - это акт ядерного терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что подобные действия киевского режима требуют незамедлительной реакции МАГАТЭ, передает ТАСС.

В ночь с 21 на 22 августа украинские националисты пытались наносить удары по Курской атомной электростанции, заявил в ходе совещания российской президент Владимир Путин.

Для оценки ситуации он потребовал прислать специалистов МАГАТЭ. Его глава Рафаэль Гросси завил о намерении посетить Курскую АЭС на следующей неделе, точная дата визита не называется. Он намерен оценить состояние внешнего энергоснабжения станции, а также путей доступа к ней.

#в стране и мире #Мария Захарова #терроризм #ВСУ #МИД РФ #атака #Ядерная сфера #курская аэс
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