Захарова назвала актом терроризма попытку атаковать Курскую АЭС

Попытка атаки ВСУ по Курской АЭС - это акт ядерного терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что подобные действия киевского режима требуют незамедлительной реакции МАГАТЭ, передает ТАСС.

В ночь с 21 на 22 августа украинские националисты пытались наносить удары по Курской атомной электростанции, заявил в ходе совещания российской президент Владимир Путин.

Для оценки ситуации он потребовал прислать специалистов МАГАТЭ. Его глава Рафаэль Гросси завил о намерении посетить Курскую АЭС на следующей неделе, точная дата визита не называется. Он намерен оценить состояние внешнего энергоснабжения станции, а также путей доступа к ней.