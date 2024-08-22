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Путин: ВСУ ночью пытались наносить удары по Курской АЭС

О произошедшем уже проинформировано МАГАТЭ.
2024-08-22 14:56:09
© Фото: Пресс-служба президента России © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские националисты минувшей ночью пытались наносить удары по Курской атомной электростанции. Об этом сегодня в ходе совещания сообщил российской президент Владимир Путин.  

Глава государства отметил, что о произошедшем уже проинформировано Международное агентство по атомной энергии. Он выразил надежду, что МАГАТЭ пришлет своих специалистов.

«Они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», - сказал российский лидер.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси завил о намерении посетить Курскую АЭС на следующей неделе, точная дата визита не называется. Он намерен оценить состояние внешнего энергоснабжения станции, а также путей доступа к ней.

#АЭС #Курская область #ВСУ #Владимир Путин #атака #президент россии
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