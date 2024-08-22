Эксперт рассказал о защите реактора на Курской АЭС

Весь август сохраняется опасность техногенной катастрофы на Курской АЭС, которая, по всей видимости, была одной из главных целей Киева. 17 августа Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации, при которой ответственность за атаку на Курскую АЭС возложили бы на Россию. За сутки до этого в Курчатове, где расположена станция, 21 раз включали воздушную тревогу. А 8 августа фрагменты сбитых ракет упали в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. И вот новые заявления от главы государства.

«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано. Они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что, в конце концов, это будет с их стороны сделано», - сказал Владимир Путин.

Сегодня встречу с главой Международного агентства по атомной энергии провел постпред России при международных организациях в Вене. По словам Михаила Ульянова, визит Гросси на Курскую АЭС состоится уже в начале следующей недели.

В МАГАТЭ намерены оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей к АЭС. При ее возведении в 70-х даже передвинули на 10 км русло реки Сейм, на левом берегу которой находится станция. По словам Гросси, часть мостов через этот естественный источник водоснабжения Украина уничтожила. Обеспокоенность МАГАТЭ и ветеранов еще советской атомной отрасли вызывает тот факт, что на станции установлены точно такие же реакторы, как в свое время на Чернобыльской АЭС.

«Сверху реактор закрыт панелями крыши. Ни о какой герметичности в случае возникновения аварийной ситуации с выходом радиоактивности в окружающую среду говорить не приходится. Все пойдет вверх», - говорит Владимир Кузнецов, доктор технических наук, в 1986-1994 гг. начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР.

Многие вполне оправданно проводят параллели с обстрелами Киева Запорожской АЭС.

После удара беспилотником две недели назад там возник пожар на одной из градирен. Так называют установку для охлаждения воды при выработке электроэнергии. Но на Запорожской АЭС все энергоблоки переведены в состояние так называемого холодного останова, а Курская продолжает работать.

«А там была попытка перебить высоковольтные станции, которые давали ток к самой станции - а это надо делать, чтобы насосы охлаждения станции там работали - так что тут чисто политическая сторона приезда Гросси - чтобы умерить их пыл и подключить, наверное, мировое сообщество к разным шагам, которые бы препятствовали развитию этих событий», - говорит член общественного совета Госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков.

Как заявили нам в пресс-службе Росэнергоатома, радиационный фон на Курской АЭС и в ближайших к ней населенных пунктах соответствует природным значениям. По словам людей, знакомых с ситуацией, строить завышенных ожиданий в связи с визитом Гросси не стоит. Пример тому - его поездки на Запорожскую АЭС, где миссия МАГАТЭ неоднократно фиксировала обстрелы, но ни разу не заявила - с чьей стороны.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы оценки были не аморфными, в том числе и с политической точки зрения. Но ожидать вот такого четкого и объективного сигнала от МАГАТЭ я бы не стал», - говорит депутат Законодательного Собрания Запорожской области, эксперт в области ядерной энергетики Ренат Карчаа.

В Европе не могут не понимать, что в случае возможной техногенной аварии роза ветров в первую очередь приведет к загрязнению этих стран. Как это уже было после взрыва на 4-м энергоблоке на Чернобыльской АЭС.

Курская АЭС сегодня обеспечивает электроэнергией 19 регионов Центральной России и почти полностью закрывает промышленные потребности Курской области.