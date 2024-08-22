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Маск: через 10 лет импланты будут в мозгу у миллионов людей

В течение нескольких лет имплант предполагается установить сотням людей.
Владимир Рубанов 2024-08-22 05:55:01
© Фото: Stefano Ronchini Keystone Press Agency, Global Look Press

Миллионы людей будут пользоваться мозговыми имплантами Neuralink в течение следующих 10 лет, «если все пойдет хорошо», заявил американских бизнесмен Илон Маск.

По его словам, в течение нескольких лет имплант предполагается установить сотням людей.

Нейротехнологическая компания Маска Neuralink впервые вживила имплант в человеческий мозг 28 января. После этого появилось видео, как первый пациент играет партию в шахматы на компьютере, мысленно управляя курсором мыши.

Первую операцию провели Нолану Арбо, который парализован ниже плеч после несчастного случая.

О втором успешном вживлении импланта в мозг стало известно в начале августа. К концу текущего года компания планирует провести еще восемь таких операций, сообщал Маск.

#Медицина #илон маск #Neuralink #мозг #Нейротехнологии #паралич #имплант #Нолан Арбо
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