Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до десяти

Сотрудники МЧС достали двух погибших из-под завалов частично обрушенного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России. Число погибших при взрыве дома выросло до десяти человек.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила о восьми погибших в результате взрыва в многоквартирном доме. Специалистам удалось спасти из-под завалов 15 человек, в числе которых семь детей.

На месте обрушения более суток продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты вывезли около 1 тысячи тонн обломков строительных конструкций и мусора.

По предварительным данным, хлопок произошел из-за взрыва газовоздушной смеси. Очевидица рассказала, как жильцы видели в доме неизвестных в форме газовщиков. В МВД начали проверку после заявлений жителей о «лже-газовщиках».