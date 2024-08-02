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Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до десяти

На месте обрушения дома продолжаются поисково-спасательные работы.
Услада Дубинина 2024-08-02 21:27:39
© Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС достали двух погибших из-под завалов частично обрушенного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России. Число погибших при взрыве дома выросло до десяти человек. 

Ранее пресс-служба МЧС сообщила о восьми погибших в результате взрыва в многоквартирном доме. Специалистам удалось спасти из-под завалов 15 человек, в числе которых семь детей.

На месте обрушения более суток продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты вывезли около 1 тысячи тонн обломков строительных конструкций и мусора.

По предварительным данным, хлопок произошел из-за взрыва газовоздушной смеси. Очевидица рассказала, как жильцы видели в доме неизвестных в форме газовщиков. В МВД начали проверку после заявлений жителей о «лже-газовщиках».

#в стране и мире #МЧС РФ #МВД #Обрушение дома #Нижний Тагил
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