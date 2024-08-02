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Сенатор Савельев не признал вину по делу об организации убийства

Защита будет обжаловать решение суда об аресте Савельева.
Услада Дубинина 2024-08-02 22:50:49
© Фото: Кирилл Зыков РИА Новости

Сенатор РФ от Тульской области Дмитрий Савельев не признал вину по уголовному делу в организации приготовления к убийству. Об этом сообщила адвокат Савельева Татьяна Лупандина.

«Вину наш подзащитный не признает», - цитирует РИА Новости слова Лупандиной.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал сенатора на два месяца. Защита обжалует решение суда об аресте, сообщила адвокат.

Дмитрий Савельев обвиняется в организации приготовления к убийству. По данным следствия, сенатор из-за личной неприязни поручил убить предпринимателя за денежное вознаграждение.

#в стране и мире #Тульская область #сенатор #Басманный суд #дмитрий савельев
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