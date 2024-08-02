Суд в Москве арестовал сенатора Савельева до 2 октября

Басманный суд Москвы заключил под стражу сенатора РФ от Тульской области Дмитрия Савельева до 2 октября 2024 года. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Савельева Дмитрия Владимировича», - указано в сообщении.

Сенатор обвиняется по статье 105 УК РФ по факту организации приготовления убийства по найму. Савельев пробудет под арестом два месяца.

Ранее в Совфеде приняли решение лишить сенатора неприкосновенности после предоставленных Генпрокуратурой данных о причастности Савельева к организации убийства. Жена сенатора от Тульской области рассказала «Звезде», что шокирована задержанием мужа и не знает подробностей происходящего.