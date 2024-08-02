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В Совфеде рассказали подробности задержания сенатора Савельева

Задержанный сенатор заявил, что намерен доказывать свою невиновность через суд.
Алексей Курильченко 2024-08-02 15:10:29
© Фото: tula.er.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Генеральная прокуратура предоставила Совету Федерации исчерпывающие данные о возможной причастности сенатора Дмитрия Савельева к организации убийства. После этого сенаторы начали голосовать о снятии с подозреваемого сенаторской неприкосновенности, чтобы правоохранители могли провести необходимые следственные действия. Об этом «Звезде» рассказал председатель Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Генеральный прокурор представил материалы, и вопрос о снятии неприкосновенности был включен в повестку, которую рассматривали на пленарном заседании. Аргументы, представленные генпрокурором, серьезные. Поэтому мы дали возможность на проведение следственных мероприятий в отношении сенатора Савельева и сняли с него сенаторскую неприкосновенность. Если он докажет свою невиновность в суде, его право будет восстановлено в полном объеме», - рассказал Тимченко.

Председатель добавил, что Савельев, по данным следствия, может быть причастен к организации убийства. Сам Савельев называет данные утверждения провокацией и намерен доказывать свою правоту в суде.

Тимченко добавил, что не знает, действительно ли Савельева задержали после выхода из зала заседания. Однако в обращении прокуратуры фигурировала просьба снять неприкосновенность «с последующим задержанием».

Напомним, что Дмитрий Савельев был задержан сотрудниками прокуратуры на выходе с заседания Совета Федерации. Он подозревается в причастности к организации убийства.

#Задержание #наш эксклюзив #сенатор #генпрокуратура #дмитрий савельев
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