МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МАГАТЭ получило от России данные об остатках БПЛА на Курской АЭС

В пресс-службе организации сообщили, что фрагменты беспилотника были найдены примерно в 100 метрах от хранилища отработавшего топлива станции.
Елизавета Кондрикова 2024-08-22 21:46:20
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Россия уведомила МАГАТЭ об остатках беспилотника, обнаруженных сегодня 22 августа на территории Курской АЭС, говорится в пресс-релизе организации.

«Фрагменты дрона, как сообщается, располагались примерно в 100 метрах от хранилища отработавшего топлива станции. МАГАТЭ сообщили, что дрон был подавлен рано утром 22 августа», - сообщили в МАГАТЭ.

В организации добавили, что ее глава Рафаэль Гросси намерен лично оценить ситуацию в ходе своего визита в Курскую область на следующей неделе.

Напомним, в ночь на 22 августа украинские националисты попытались нанести удар по курской электростанции. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, он также выразил надежду, что МАГАТЭ «в конце концов» пришлет своих специалистов для оценки произошедшего.

Ранее в организации подтвердили, что Гросси прибудет на Курскую АЭС.

#беспилотник #Курская область #МАГАТЭ #рафаэль гросси #курская аэс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 