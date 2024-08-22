МАГАТЭ получило от России данные об остатках БПЛА на Курской АЭС

Россия уведомила МАГАТЭ об остатках беспилотника, обнаруженных сегодня 22 августа на территории Курской АЭС, говорится в пресс-релизе организации.

«Фрагменты дрона, как сообщается, располагались примерно в 100 метрах от хранилища отработавшего топлива станции. МАГАТЭ сообщили, что дрон был подавлен рано утром 22 августа», - сообщили в МАГАТЭ.

В организации добавили, что ее глава Рафаэль Гросси намерен лично оценить ситуацию в ходе своего визита в Курскую область на следующей неделе.

Напомним, в ночь на 22 августа украинские националисты попытались нанести удар по курской электростанции. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, он также выразил надежду, что МАГАТЭ «в конце концов» пришлет своих специалистов для оценки произошедшего.

Ранее в организации подтвердили, что Гросси прибудет на Курскую АЭС.