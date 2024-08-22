Эвакуированные жители Курской области рассказали о жизни в ПВР

Жители приграничных районов Курской области обеспечены всем необходимым, помощь им оказывают круглосуточно. В пунктах временного размещения работают волонтеры. Некоторые из них рисковали жизнью, когда эвакуировали людей.

Семья Ларисы Немцевой из Свердликово - села в двух километрах от госграницы. В те дни постоянно был слышен свист снарядов, над домом кружили дроны. Жизнь буквально остановилась. Сидели по домам, а на улицу последние две недели почти не выходили. Дом семьи Немцевых разбило одним из первых. Выбрались чудом, в обход, через Корнево. Там Ларису ждала сестра с двумя дети.

«Кое как пытались выехать. Все стреляло. Страшно, конечно, было. Все горело», - рассказала ее сестра Светлана Шеповалова.

Сейчас всей большой семьей они живут в одном из пунктов размещения. За всеми присматривает Нелли Пашкова. Она здесь за старшую. Помочь старается каждому. Детям находят занятие. Сегодня, например, в ПВР выступали музыканты. Специально приехали из Москвы. У них тут образовался тандем - с Курской филармонией. Артисты стараются максимально выложиться.

Стулья, столы, колонки, микрофон, но главное - зрители. Эта группа не выходит на привычную для всех сцену. В их случае она чаще импровизированная.

«Нам многие говорили: "Ребята, вы что? Там же тяжело. Вы будете песни петь, а людям тяжело. Они не поймут". Это не так. Мы изначально ехали сюда не развлекать, а поддерживать людей», - объяснил генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин.

За плечами артистов не просто концертные туры, а выезды на передовую. Там они выступали не раз.

«Это очень сильно нас трогает. Мы приехали понимая, что произошло. Но стараемся делать так, чтобы люди объединились. Нас пытаются развалить за счет горя, раскачать ситуацию. Люди это чувствуют и сплачиваются», - поделился артист Сергей Борзов.

От общей беды не остались в стороне и местные предприниматели. В кафе и ресторанах тех, кому пришлось оставить свои дома, кормят бесплатными обедами. Таких точек в Курске уже как минимум три.

«Мы стали на рельсы волонтерства и на военные рельсы. Работаем без прибыли, кормим людей. Вчера было 426 человек», - рассказал владелец ресторана Артур Будыка.

А в одном из самых больших пунктов сбора гуманитарной помощи в городе жители могут получить и все самое необходимое. Работа кипит и днем и ночью.