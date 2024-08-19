Спасший мать житель Курской области пешком вышел из-под обстрела ВСУ

Иван Ковалев прошел настоящую «дорогу смерти», чтобы спасти свою мать от украинских боевиков. Когда ВСУ вторглись на территорию Курской области, она отказалась уезжать. Но Иван, увидев, как националисты безжалостно и целенаправленно бьют по гражданским объектам, решил спасти самого дорого человека.

«Мама отказалась ехать, потому что она не хотела бросать дом. Еще кошки, она их подкармливала во дворе. Она говорит: "Я это все не брошу, огород, клубника. Не поеду. Уезжай ты, а я останусь. Мне ничего не сделают"», - вспомнил слова матери Иван Ковалев.

Иван решил переждать ночь за городом. Сначала шел пешком, затем - на попутках. Но когда мать перестала выходить на связь, понял, что надо возвращаться за ней. Шел пешком, а пути вел видеодневник. Несколько раз оказывался на краю гибели.

Чем ближе Иван подходил к дому, тем разрушительнее становилась картина. За ночь боевики превратили пригороды Суджи в руины. ВСУ обстреливали села и деревни из реактивных систем залпового огня, кассетными боеприпасами, били ударными дронами. В самой Судже не работал интернет - не было света. Но Иван благополучно добрался до дома, встретился с матерью. Но вот в автобусе для эвакуации оставалось только одно место. Сын уступил его самому близкому человеку и не стал ждать транспорта, а решил выбираться в одиночку.

«Вышел пешком за пределы города, с двумя рюкзаками. Сейчас только что по трассе ударили три, четыре ракеты. Мне нужно дойти либо до трассы, вот там, где посадка, либо до населенного пункта», - записал Иван в своем видеодневнике.

Шел полями, под обстрелами. До сих пор не может забыть встречу с украинским беспилотником. Он пролетел прямо над его головой.

«На меня летел дрон. Это который, как я понимаю, делает сбросы. И получается он летит перпендикулярно моей траектории. Там поле было, прятаться некуда было», - рассказал Иван.

К Ивану прибился бродячий пес. Вместе они пережидали опасность в бетонной трубе. Питались кексами, которые нашли прямо на дороге. В пути Иван то и дело встречал гражданские автомобили, попавшие под удары ВСУ - боевики обстреливали их целенаправленно.

Он едва не погиб, но выбрался. Этот опасный маршрут составил 60 километров, большая его часть - пешком. Почти без сна. Шел весь день и уже вечером на машине его встретил брат, который и отвез Ивана в пункт временного размещения, где его уже ждала мать.

«Он шел под обстрелами, я очень волновалась. Вот когда они уже позвонили, что встретились, что он дошел, это было, как будто заново я его обрела. Он у меня путешественник. Он ходил в походы, по всем странам путешествовал, у него есть навыки», - призналась мать Ивана Людмила Ковалева.

За свою жизнь Иван объехал 27 стран, но и подумать не мог, что самое опасное путешествие будет здесь - в родном Суджанском районе. Теперь снимает историю свой жизни в пункте временного размещения. Но воспоминания о той «дороге смерти», пока не стираются из памяти.