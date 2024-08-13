Житель Курской области рассказал, как вывез семью из района

Многих жителей приграничных районов Курской области в пункты временного размещения вывозят волонтеры, там им помогают с продуктами и предметами первой необходимости.

Жительницу Беловского района Нину Щурову забрали соседи. Она жила одна, близких у пожилой женщины нет. Когда рядом начали рваться снаряды, она пряталась в своем доме, а затем забрала документы и уехала. Сейчас переживает о своем хозяйстве.

«Куры, утки, собачка, котик. В погребе все. На огороде все созрело и покраснело. Надо убирать. А мы выскочили вот. Собачку развязала, котик на улице, где-то найдет себе корм. А собачку жалко», - поделилась пенсионерка.

Она выразила надежду, что скоро вернется обратно. В ПВР ей дали одежду и предметы первой необходимости.

Житель Беловского района Александр вывез двоих детей, мать и бабушку, которая приехала пожить к ним из белгородского Шебекина.

«Начались прилеты. Я первым делом вывез семью с района. Потом ездили на работу. Прошло какое-то время и в этот район возвращаться нельзя было», - рассказал он.

Мужчина поделился, что знакомые сообщили ему, что по его дому кто-то ходит, но возвращаться ему не хочется из-за опасности.

«Как говорится, корни обрублены. Если дом взорвут, будем искать себе что-то новое. Будет возможность жить начать сначала», - заключил Александр.

Жители приграничных районов ездят к волонтерам, чтобы получить необходимые вещи на первое время. Им выдают подушки, одеяла, теплую одежду, а во время ожидания в очереди кормят горячими обедами.

Ранее житель Суджи Роман Яценко рассказал, как бойцы ВСУ стреляли в детей.