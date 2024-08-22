Трамп с большим отрывом победил Харрис на «президентских выборах» в X

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил свою соперницу от демократов вице-президента Камалу Харрис на «президентских выборах», устроенных предпринимателем Илоном Маском в социальной сети X.

Маск спросил у интернет-пользователей, за кого они бы проголосовали на предстоящих президентских выборах. В итоге в исследовании приняли участие почти шесть миллионов пользователей.

По результатам опроса, 73,2% проголосовавших предпочли бы Трампа на посту главы государства, Харрис же набрала 26,8% голосов. При этом экс-президент серьезно оторвался от соперницы по количеству голосов уже в первые минуты после начала опроса.

Ранее исследование крупного американского канала CBS News, проведенное в начале августа, показывало большую популярность среди избирателей вице-президента Харрис, чем Трампа. Однако тогда в опросе приняли всего три тысячи американцев.

Напомним, выборы в США состоятся 5 ноября, в сентябре пройдут теледебаты.