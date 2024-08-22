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Украинский нацист Гунько объявлен в международный розыск

Следствие полагает, что Ярослав Гунько может быть причастен к гибели не менее 500 советских граждан в годы Великой Отечественной войны.
Ян Брацкий 2024-08-22 19:56:26
© Фото: ТРК «Звезда»

Украинский нацист Ярослав Гунько объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Запрос об экстрадиции бывшего члена СС был передан властям Канады, где он проживает, еще в декабре, отметили в ведомстве. Однако канадские правоохранители выдать нациста отказались. Следствие полагает, что Гунько причастен к гибели не менее 500 советских граждан.

Генпрокуратура РФ намерена добиваться неотвратимости наказания и включения Гунько в базу Интерпола. В случае, если разыскиваемый будет обнаружен в какой-либо стране, Москва потребует его выдачи.

Напомним, 22 сентября канадские власти пригласили 98-летнего пособника фашистов на заседание парламента в честь приезда в страну Владимира Зеленского. Гунько они попытались представить как ветерана «борьбы против русских».

Разгорелся мировой скандал. Последовали отставки в парламенте и извинения со стороны премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

#Великая Отечественная война #Канада #Генпрокуратура РФ #экстрадиция #Ярослав Гунько
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