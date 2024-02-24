Люксембург назвал «ошибкой» чествование нациста Гунько в парламенте Канады

Чествование бывшего эсэсовца Ярослава Гунько в канадском парламенте 22 сентября 2023 года является ошибкой, заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель.

«Они не знали всю историю этого человека, была допущена ошибка. Ошибка в канадском парламенте была признана также канадцами. Для меня вопрос закрыт», - цитирует слова Беттеля «360».

Напомним, что 22 сентября стало известно о том, что бывший нацист жив и скрывается в Канаде. В этот день Гунько пригласили в качестве почетного гостя в парламент Канады вместе с дипломатами стран G7 по случаю визита Владимира Зеленского и устроили овацию как герою. Чествование нациста обернулось международным скандалом с отставкой спикера парламента.

Ранее сообщалось о заочном обвинении Ярослава Гунько в участии в геноциде мирного населения. По данным следствия, во время службы в дивизии СС «Галиция» он участвовал в карательных операциях. В архивах обнаружены документы, свидетельствующие о том, что с 23 по 28 февраля 1944 года в селе Гута Пеняцкая он вместе с другими украинскими нацистами согнал в костел и сжег заживо не менее 500 человек.