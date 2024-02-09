В Канаде рассекречена часть доклада о предоставлении нацистам убежища в северо-американской стране, пишет канадская газета Globe and Mail. В частности, опубликована служебная переписка бывшего премьера Канады Пьера Трюдо. Выяснилось, что еще на посту министра юстиции он активно препятствовал выдаче Москве командира карательного отряда. Советский суд признал его виновным в убийстве более чем пяти тысяч евреев в Латвии.

Власти Канады продолжают укрывать военных преступников. Так, на этой неделе Россия отправила запрос на экстрадицию ветерана СС Ярослава Гунько. В сентябре ему апплодировал весь канадский парламент в присутствии Владимира Зеленского. Но официального ответа от властей Канады пока так и не последовало. По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Канаде Олега Степанова, Россия подала запрос по всем официальным правилам и все еще действующим договорам и Канада обязана ответить.

«История Канады применительно к нацистским преступникам не очень хорошая. Мы знаем около 8 000 эсэсовцев, которые были после окончания второй мировой войны переправлены сюда. Их искали - Советский союз, Россия, евреи и поляки. Кждый конкретный случай наталкивался на достаточно длительное разбирательство в канадской правовой системы. Все они мирно умерли на канадской земле», - заявил в эфире телеканала «Звезда» Степанов.

Сюжет с Гунько важен для России, так как человек сам признался что он вступил в СС. Посол РФ Степанов сказал, что в этом случае не только не понимает отсутствия ответа, но и поступков канадского правительства.

«Они знают, что на их земле процветат нацистский преступник. Что миграционные службы и правительство собирается делать? Если они не отреагируют на этот скандал и не ответят на запрос - это будет показательным случаем», - отметил он.

Степанов не стал размышлять на тему отставки премьера Трюдо, но рассказал, что в Канаде отмечается сильное народное возмущение по поводу внутренней политики страны. В качестве примера он привел, что у обычного гражданина нет возможности купить жилье, есть наркотическая проблема и полиции это неинтересно.

Если в экстрадиции нашей стране будет отказано, это будет означать, что Канада официально укрывает нацистского преступника. А если выдача состоится, то это грозит расколом в западной коалиции - ведь там будут вынуждены признать, что Россия права и борется на современной Украине против последователей Ярослава Гунько. Впрочем, он сам может не увидеть этой развязки - ветеран вермахта приближается к своему 100-летнему юбилею.