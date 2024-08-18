Telegraph: 64% британцев назвали миграционную политику причиной митингов

Большинство жителей Великобритании, то есть 64%, назвали реальной причиной беспорядков неправильную иммиграционную политику страны. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на опрос компании Savanta.

При этом 82% британцев заявили об ответственности самих участников за беспорядки, 75% — на ультраправые группы, 73% — на соцсети.

Нападение на детей в Саутпорте назвали истинной причиной митингов лишь 59%.

Опрос был проведен среди 2237 человек в Великобритании, погрешность и сроки проведения не приводятся.

Нападение 17-летнего подростка на детей в Саутпорте произошло 28 июля, тогда погибли две девочки. Беспорядки начались 30 июля, когда вечером возле мечети появилась толпа мужчин.