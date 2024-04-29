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Депардье вручили повестку в суд на октябрь по делу о домогательствах

Дело будет слушать уголовный суд первый инстанции.
Владимир Рубанов 2024-04-29 22:32:01
© Фото: Jean Marc Quinet ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом по делу о домогательствах в октябре 2024 года, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа. Дело будет слушать уголовный суд первый инстанции.

В понедельник 29 апреля Депардье задержали и поместили под стражу в полиции, а потом освободили. Актер получил повестку в уголовный суд, сообщает телеканал.

Депардье будут судить в за сексуальные домогательства, «которые, вероятно, были совершены в сентябре 2021 года в отношении двух жертв на съемках фильма "Зеленые ставни"», уточнили представители обвинения.

Таким образом, в ходе этого слушания актер ответит на обвинения, выдвинутые двумя женщинами по эпизоду, связанному со съемками этого фильма.

Одну жалобу подала в феврале прошлого года 53-летний кинодекоратор. Она заявила о «сексуальном насилии», «сексуальных домогательствах» и «сексистских оскорблениях». По ее словам, 75-летний актер схватил ее в коридоре, прижал между ног и сделал неприличные комментарии. Второй заявитель по этому же делу остается неизвестным.

Еще одно заявление подала ассистентка. Она говорит о событиях 2014 года, когда ей было 24 года.

Депардье категорически отрицает выдвинутые в его адрес обвинения. Он заявлял, что «никогда не оскорблял женщину», но признавал, что у него «провокативный, чрезмерный, иногда грубый» характер.

#Франция #Париж #актер #суд #домогательства #Уголовное дело #Жерар Депардье #обвинение
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