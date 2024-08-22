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В Росатоме призвали Гросси остановить ядерный шантаж Киева

По мнению члена общественного совета ГК «Росатом», основная цель визита Рафаэля Гросси на Курскую АЭС - организация давления на киевский режим и демонстрация решимости не допустить удара по мирной станции.
Ян Брацкий 2024-08-22 17:06:23
© Фото: Concern Rosenergoatom via Globallookpress.com © Видео: ТРК «Звезда»

Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС призван продемонстрировать Киеву неприемлемость ядерного шантажа с его стороны. Таким мнением со «Звездой» поделился член общественного совета Госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков.

«Такие угрозы для мирного атома недопустимы. Тут чисто политическая сторона приезда Гросси. Это оценка того, что впервые в мире продемонстрирован киевским режимом ядерный шантаж. Чтобы умерить их пыл и подключить мировое сообщество», - считает Меньщиков.

Впрочем решительных шагов и громких заявлений от главы МАГАТЭ ждать не стоит, считает эксперт. Киевские боевики регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, создавая реальную угрозу, что не вызывает должной реакции со стороны Гросси.

«Предыдущие события показали, что Гросси уклоняется от прямого ответа, кто же обстреливает Запорожскую АЭС. Но на территории России все предельно ясно. Ракеты летают, снаряды тоже и это может привести к катастрофе, к которой может быть причастна МАГАТЭ», - предупредил Меньщиков.

Данный визит Гросси на станцию должен положить конец преступным действиям Киева, считает член общественного совета Госкорпорации «Росатом».

«Первое что очень важно - заявить, что ядерный шантаж недопустим, что он чреват большими рисками не только для России. Второе: в конце концов надо обеспечить и развернуть компанию давления на киевский режим, чтобы не было никаких попыток нанести урон мирной атомной станции», - призвал Меньщиков.

На Курской АЭС четыре реактора, два из которых остановлены, еще два плавно выведут из эксплуатации в ближайшие годы, отметил Меньщиков. В отличии от Запорожской станции, которая не вырабатывает энергии - Курская активно работает. Любой удар по ней чреват катастрофическими последствиями.

#МАГАТЭ #наш эксклюзив #Гросси #Киевский режим #курская аэс #ядерный шантаж
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