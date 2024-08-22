Вдова Раиси заявила, что Запад создал Ирану пугающий имидж

Западные средства массовой информации создали Ирану «ужасный, пугающий имидж, ореол неразвитости». Об этом в интервью RT рассказала вдова погибшего иранского президента Эбрахима Раиси Джамиле Аламолхода. Она отметила, что это делается целенаправленно, чтобы настроить жителей страны против властей.

«Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Они преследуют любого, кто этого не принимает, включая нас, иранцев», - добавила она.

Джамиле Аламолхода впервые после гибели мужа пообщалась со СМИ, дав интервью RT.

Напомним, вертолет с Эбрахимом Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана 19 мая текущего года. Вместе с президентом на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и Имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Накануне иранские СМИ сообщили, что крушение признали несчастным случаем, так как из-за превышения количества человек на борту пилот не смог поднять вертолет на безопасную высоту над туманом. Однако позже в Генеральном штабе Вооруженных сил страны назвали эту информацию ложью.