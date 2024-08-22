МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вдова Раиси заявила, что Запад создал Ирану пугающий имидж

Джамиле Аламолхода дала первое интервью после гибели мужа.
Сергей Лебедев 2024-08-22 15:58:34
© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency Globallookpress

Западные средства массовой информации создали Ирану «ужасный, пугающий имидж, ореол неразвитости». Об этом в интервью RT рассказала вдова погибшего иранского президента Эбрахима Раиси Джамиле Аламолхода. Она отметила, что это делается целенаправленно, чтобы настроить жителей страны против властей.

«Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Они преследуют любого, кто этого не принимает, включая нас, иранцев», - добавила она.

Джамиле Аламолхода впервые после гибели мужа пообщалась со СМИ, дав интервью RT.

Напомним, вертолет с Эбрахимом Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана 19 мая текущего года. Вместе с президентом на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и Имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Накануне иранские СМИ сообщили, что крушение признали несчастным случаем, так как из-за превышения количества человек на борту пилот не смог поднять вертолет на безопасную высоту над туманом. Однако позже в Генеральном штабе Вооруженных сил страны назвали эту информацию ложью.

#интервью #Иран #СМИ #Президент #гибель #Эбрахим Раиси #Джамиле Аламолхода
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 