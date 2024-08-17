Переговоры в Дохе привели к снижению боеготовности Ирана и «Хезболлы»

Начавшиеся в катарской столице Дохе переговоры о прекращении огня в секторе Газа привели к снижению уровня боевой готовности ракетных подразделений Ирана и ливанской шиитской военизированной группировки «Хезболла». К такому выводу пришли израильские разведывательные службы, об этом пишет американская газета The New York Times.

«"Хезболла" и Иран понизили уровень боевой готовности своих ракетных подразделений», - сообщили журналисты со ссылкой на анонимных источников.

Кроме того, власти Израиля считают, что свой возможный удар Иран может нанести позднее, добавив, что данные разведки постоянно меняются.

В Дохе 15 августа начались палестино-израильские переговоры, на которых палестинскую сторону - радикальное движение ХАМАС - представляют Катар и Египет. Их целью является достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых израильских заложников.

В переговорах участвует премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, представитель США - директор ЦРУ Уильям Бернс, Египта - делегация во главе с руководителем разведслужбы Аббасом Камель. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху ранее подтверждал, что на переговоры в Катар отправилась делегация.

Затем представители Египта, Катара и США в совместном заявлении по итогам консультаций сообщили, что деловой разговор прошел «в позитивной атмосфере». США при поддержке Египта и Катара представили предложение, способное снизить напряжение между двумя конфликтующими сторонами.