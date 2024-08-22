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Роспотребнадзор начал помогать странам Африки в борьбе с оспой обезьян

Современные тест-системы помогают достаточно быстро выявлять вирус оспы обезьян, их можно применять вне лабораторий.
Ирина Егорова 2024-08-22 13:50:23
© Фото: Shi Yu, XinHua, Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора прибыли в Конго, где начали работу по борьбе с оспой обезьян и другими инфекционными заболеваниями. Ведомство предоставит своим коллегами из африканских стран тест-системы для диагностики оспы обезьян.

Они доказали свою эффективность. Это новейшая разработка Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.

Современные тест-системы помогают достаточно быстро выявлять вирус оспы обезьян, их можно применять вне лабораторий.

Ситуация с распространением оспы обезьян в России находится на постоянном контроле, угрозы распространения нет, ранее заявляли в ведомстве. 

Напомним, 14 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус из-за эпидемии оспы обезьян объявил о ЧС в здравоохранении. В связи с распространяющейся оспой обезьян в Африке местные центры по контролю и профилактике заболеваний объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

#в стране и мире #Африка #Конго #роспотребнадзор #заболевание #диагностика #оспа обезьян
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