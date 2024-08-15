Роспотребнадзор заявил, что угрозы распространения оспы обезьян в РФ нет

Роспотребнадзор прокомментировал распространяемые ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) сведения о вспышке оспы обезьян, имеющей международное значение. По информации ведомства, в России заранее предпринимают все меры для обнаружения этой инфекции.

«В связи с появлением в СМИ информации о том, что ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера, имеющей международное значение, Роспотребнадзор сообщает, что в РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции. <...> Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет», - заявили в ведомстве.

Уточняется, что на всех пунктах пропуска проводится усиленный санитарно-карантинный контроль: в режиме реального времени специалисты Роспотребнадзора с помощью специального оборудования выявляют инфицированных граждан, включая тех, кто прибыл из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Вместе с этим, разработанные специалистами ведомства современные тест-системы помогают достаточно быстро выявлять вирус оспы обезьян, их можно применять вне лабораторий.

Также Роспотребнадзор посоветовал находящимся в поездках за рубежом гражданам не контактировать с животными, в особенности с грызунами и приматами, тщательно соблюдать личную гигиену. Если произошел контакт с прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо пользоваться маской и соблюдать гигиену рук.

«Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека», - предупредили в Роспотребнадзоре.

Напомним. 14 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус из-за эпидемии оспы обезьян объявил о ЧС в здравоохранении. В связи с распространяющейся оспой обезьян в Африке местные центры по контролю и профилактике заболеваний объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.