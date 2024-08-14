Глава ВОЗ объявил о ЧС в здравоохранении из-за эпидемии оспы обезьян

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении, которая имеет международное значение. Об этом он заявил на заседании всемирной организации здравоохранения по ЧС.

Комитет по ЧС собрался из-за ситуации с оспой обезьян в Африке, там местные центры по контролю и профилактике заболеваний объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с эпидемией на континенте.

Тедрос сообщил, что за 2024 год уже было зарегистрировано 14 тысяч заболеваний, среди которых 524 с летальным исходом.

«В дополнение к другим вспышкам других разновидностей оспы в других частях Африки очевидно, что для прекращения этих вспышек и спасения жизней необходимы скоординированные международные ответные меры», - высказался он.

Глава организации отметил, что разработан региональный план ответных мер, требующий первоначальных 15 миллионов долларов. Сама ВОЗ выделила 1,45 миллиона долларов из фонда ЧС.

Ранее оспа обезьян вошла в список болезней, которые туристы могут завезти в Россию после путешествий.