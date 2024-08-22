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На Украине выдвинули требования к УПЦ

Чтобы не попасть под запрет, религиозные организации должны выйти из состава РПЦ и предоставить доказательства.
Сергей Лебедев 2024-08-22 13:40:08
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Киеве озвучили требования к канонической Украинской православной церкви, которые она должна выполнить, чтобы не попасть под запрет. В Государственной службе по вопросам этнополитики и свободы совести заявили, что религиозным организациям, связанным с Московским патриархатом, предоставляется возможность выйти из его состава.

«Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обеспечивает исследование, устанавливающее наличие или отсутствие вхождения той или иной религиозной организации в Украине в состав РПЦ. В случае, если факт такого вхождения установлен, ДЭСС направляет в эту религиозную организацию предписание. Например, если представители религиозной организации входят в руководящие органы РПЦ – ее Синод, Архиерейский Синод, Синодальную комиссию, Межсоборное присутствие», - говорится в заявлении ведомства

В госслужбе добавили, что предписание будет содержать требование выйти из состава РПЦ и предоставить соответствующие доказательства.

«В таком случае, эта религиозная организация не будет подпадать под действие этого закона», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Документ вступит в силу через месяц после опубликования.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова уже назвала происходящее изничтожением истинного православия на корню. По ее словам, киевские власти специально создают ложную церковь и никакого раскола среди верующих нет.

«Это ложная квазицерковь, которая использует схожие ритуалы, которая, отнимая храмы и святыни, делает вид, что использует их по православным обычаям. А на самом деле глумится над этим. Поэтому нужно говорить об изничтожении православия на Украине», - сказала дипломат.

А в Московском патриархате заявили, что принятием закона украинские власти хотят лишить души и  идентичности собственный народ.

#в стране и мире #Украина #Киев #РПЦ #УПЦ #закон #предписание
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