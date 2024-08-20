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Захарова: сюжет RAI из Курской области нарушил законодательство Италии

Официальный представитель МИД России напомнила, что в Италии запрещена реабилитация фашизма и нацизма.
Сергей Лебедев 2024-08-20 17:29:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Репортаж журналиста Rai из Курской области нарушает закон Италии о реабилитации фашизма. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Она отметила тот факт, что в эфире спокойно показали шевроны СС у украинского боевика.

«Это все не было сопровождено в итальянских репортажах никакими подписями, плашками о том, что реабилитации нацизма недопустима. Ведь реабилитация, реинкарнация, обеление фашизма и нацизма запрещены в Италии законодательно. Вот такой "тихой сапой" под видом репортажа с мест происходит то, что в Италии запрещено - реабилитация нацизма и фашизма», - отметила дипломат.

Напомним, ранее итальянские журналисты незаконно пересекли границу с Курской областью вместе с боевиками ВСУ. Также они взяли интервью у одного из националистов, на одежде которого имелась нацистская символика.

В репортаже показали боевика в кепке, на которой можно различить название дивизии CC «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». Кроме того, на ней были представлены свастика, руны, железный крест и голова орла.

#италия #Мария Захарова #Курская область #МИД РФ #наш эксклюзив #журналисты #Суджа
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