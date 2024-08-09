МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пентагон выделил Киеву 63-й пакет вооружений на $125 млн

Украина получит, в частности, дополнительные ракеты Stinger и Javelin.
Владимир Рубанов 2024-08-09 21:49:48
© Фото: defense.gov

Министерство обороны США объявило о дополнительных военных поставках Украине. Содержание нового пакета вооружений опубликовано на сайте Пентагона.

В пакет стоимостью 125 миллионов долларов вошли ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, радары многоцелевого назначения.

Кроме того, американцы передадут Украине ракеты с оптической системой наведения TOW, системы Javelin и AT-4, автомобили HMMWV и боеприпасы к стрелковому оружию. Еще в списке значится оборудование для защиты критически важной инфраструктуры. Что это - не уточняется.

Это 63-й пакет военной помощи, который выделяет администрация Джо Байдена из запасов Пентагона с августа 2021 года, говорится в сообщении.

Ранее представитель министерства обороны Сабрина Сингх заявила, что действия Киева в Курской области «соответствуют политике» США.

 

#вооружения #Украина #сша #HIMARS #javelin #стингер #поставки оружия #tow
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 