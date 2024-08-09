Пентагон выделил Киеву 63-й пакет вооружений на $125 млн

Министерство обороны США объявило о дополнительных военных поставках Украине. Содержание нового пакета вооружений опубликовано на сайте Пентагона.

В пакет стоимостью 125 миллионов долларов вошли ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, радары многоцелевого назначения.

Кроме того, американцы передадут Украине ракеты с оптической системой наведения TOW, системы Javelin и AT-4, автомобили HMMWV и боеприпасы к стрелковому оружию. Еще в списке значится оборудование для защиты критически важной инфраструктуры. Что это - не уточняется.

Это 63-й пакет военной помощи, который выделяет администрация Джо Байдена из запасов Пентагона с августа 2021 года, говорится в сообщении.

Ранее представитель министерства обороны Сабрина Сингх заявила, что действия Киева в Курской области «соответствуют политике» США.