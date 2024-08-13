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Госдеп США одобрил продажу Израилю F-15 на $18,82 миллиардов

Поставки самолетов и оборудования в рамках сделки должны начаться в 2029 году.
Мария Зайцева 2024-08-13 22:48:31
© Фото: defense.gov

Государственный департамент США согласовал продажу Израилю истребителей F-15 на 18,82 миллиардов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

Агентство занимается поставками военной техники и оружия заграницу по межправительственным контрактам.

В его заявлении говорится, что госдеп сообщил конгрессу об одобрении продажи Израилю парка средних тактических машин M1148A1P2 и оборудования к ним на 583,1 миллиона долларов, снарядов для танков калибра 120 миллиметров на 774,1 миллиона долларов, усовершенствованных ракет класса «воздух — воздух» средней дальности на 102,5 миллиона долларов и осколочно-фугасных минометных снарядов M933A1 на сумму 61,1 миллиона долларов.

Отмечается также, что ранее Израиль направил Штатам запрос на покупку 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA, комплектов для модификации имеющихся у него истребителей F-15I, двигателей, радаров, пусковых установок и другого оборудования.

Поставки в рамках сделки должны начаться в 2029 году. В Пентагоне заверили, что эта продажа «не нарушит базовый баланс военных сил в регионе».

Ранее в Пентагоне заявили об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион.

#в стране и мире #Пентагон #Израиль #Госдеп США #F-15 #Оборудование
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