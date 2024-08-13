Госдеп США одобрил продажу Израилю F-15 на $18,82 миллиардов

Государственный департамент США согласовал продажу Израилю истребителей F-15 на 18,82 миллиардов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

Агентство занимается поставками военной техники и оружия заграницу по межправительственным контрактам.

В его заявлении говорится, что госдеп сообщил конгрессу об одобрении продажи Израилю парка средних тактических машин M1148A1P2 и оборудования к ним на 583,1 миллиона долларов, снарядов для танков калибра 120 миллиметров на 774,1 миллиона долларов, усовершенствованных ракет класса «воздух — воздух» средней дальности на 102,5 миллиона долларов и осколочно-фугасных минометных снарядов M933A1 на сумму 61,1 миллиона долларов.

Отмечается также, что ранее Израиль направил Штатам запрос на покупку 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA, комплектов для модификации имеющихся у него истребителей F-15I, двигателей, радаров, пусковых установок и другого оборудования.

Поставки в рамках сделки должны начаться в 2029 году. В Пентагоне заверили, что эта продажа «не нарушит базовый баланс военных сил в регионе».

Ранее в Пентагоне заявили об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион.