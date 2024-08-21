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Блинкен: Израиль согласился на вывод ряда войск ЦАХАЛ из сектора Газа

По его словам, в соглашении четко прописаны даты и места вывода войск ЦАХАЛ из Газы, добавив, что США не приемлют долгосрочной оккупации Газы Израилем.
Ирина Егорова 2024-08-21 09:52:41
© Фото: Dominika ZarzyckaKeystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Власти Израиля согласились вывести ряд подразделений войск национальной армии (ЦАХАЛ) из Газы в рамках соглашения о прекращении огня в анклаве. О решении сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Соглашение очень четко определяет даты и места вывода войск Армии обороны Израиля из Газы, и Израиль согласился на это», - цитирует чиновника «360».

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам переговоров в Дохе лично озвучил ему положительный ответ по поводу сделки с палестинским движением. Также Блинкен добавил, что США не приемлют долгосрочной оккупации Газы Израилем. 

На прошлой неделе в Дохе прошли двухдневные переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Представители ХАМАС отказались приехать на эту встречу. В центре переговоров находится американский план урегулирования.

В ХАМАС последний раунд переговоров по Газе назвали «блефом для того, чтобы выиграть дополнительное время для Израиля». 

#Ближний Восток #сектор Газа #переговоры #Соглашение #Доха #ЦАХАЛ #ХАМАС #Энтони Блинкен #урегулирование
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