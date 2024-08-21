МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Блинкен: США не принимают долгосрочной оккупации сектора Газа Израилем

По словам госсекретаря США, Израиль согласился на предложенные условия по достижению прекращения огня в Газе, осталось добиться ответа от ХАМАС.
Елизавета Кондрикова 2024-08-21 00:11:29
© Фото: IMAGO, Naaman Omar apaimages Globallookpress

США не согласны на долгосрочную оккупацию Израилем территорий сектора Газа, обсуждаемое соглашение о прекращении огня предусматривает вывод израильских войск из Газы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров в Дохе.

«Соглашение содержит четкий график и места вывода ЦАХАЛ из Газы, и Израиль согласился на это», - сказал Блинкен.

Он также вновь заявил о стремлении посредников, США, Египта и Катара, как можно скорее достичь соглашения о прекращении огня, поскольку сохраняется угроза жизни заложников и риск эскалации конфликта. По его словам, Израиль согласился на предложенные условия, осталось добиться утвердительного ответа ХАМАС. Блинкен напомнил, что от лица палестинского движения выступают Каир и Доха.

Напомним, накануне в ХАМАС назвали переговоры по Газе «блефом», который Израиль хочет использовать, чтобы выиграть себе время и провести новую военную кампанию в регионе.

#сша #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #Энтони Блинкен #Прекращение огня
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 