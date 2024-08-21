Блинкен: США не принимают долгосрочной оккупации сектора Газа Израилем

США не согласны на долгосрочную оккупацию Израилем территорий сектора Газа, обсуждаемое соглашение о прекращении огня предусматривает вывод израильских войск из Газы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров в Дохе.

«Соглашение содержит четкий график и места вывода ЦАХАЛ из Газы, и Израиль согласился на это», - сказал Блинкен.

Он также вновь заявил о стремлении посредников, США, Египта и Катара, как можно скорее достичь соглашения о прекращении огня, поскольку сохраняется угроза жизни заложников и риск эскалации конфликта. По его словам, Израиль согласился на предложенные условия, осталось добиться утвердительного ответа ХАМАС. Блинкен напомнил, что от лица палестинского движения выступают Каир и Доха.

Напомним, накануне в ХАМАС назвали переговоры по Газе «блефом», который Израиль хочет использовать, чтобы выиграть себе время и провести новую военную кампанию в регионе.