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WSJ: глава политбюро ХАМАС считает переговоры по Газе блефом

По словам Яхъи Синвара, тем самым Израиль пытается выиграть время для проведения своей военной кампании в секторе Газа.
Елизавета Кондрикова 2024-08-20 03:53:11
© Фото: Ahmad HasaballahKeystone Press Agency, Globallookpress

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхъя Синвар считает очередной раунд переговоров по достижению прекращения огня в секторе Газа «блефом», который Израиль использует для проведения военной кампании. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По его словам, тем самым в Тель-Авиве пытаются выиграть себе дополнительное время, пишет RT. Синвар также намерен усилить давление на Израиль за счет расширения границ вооруженного конфликта, в частности, он пригрозил атаками с Западного берега реки Иордан.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о попытках добиться освобождения максимального количества заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, за раз. Он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, с которым обсудил вопрос достижения сделки.

Согласно воскресному заявлению палестинского движения, Нетаньяху выдвинул еще одно предложение по прекращению огня, которое включает новые условия и требования.

#Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #палестина #ХАМАС #Яхья Синвар
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