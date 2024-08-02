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Бывшая жена Клюшина назвала освобождение большим счастьем для их детей

Владислав Клюшин вернулся в Россию после заключения в американской тюрьме.
Услада Дубинина 2024-08-02 19:27:48
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости

Освобождение Владислава Клюшина в рамках обмена заключенными оказалось неожиданностью, рассказала RT его бывшая жена.

«Дети счастливы. Пока что не могут поверить своему счастью и поверят только тогда, когда обнимут своего папу», - сообщила бывшая супруга Владислава.

Женщина уточнила, что оказаться на свободе спустя столько лет - «невероятный подарок».

Восемь осужденных в странах НАТО вернулись в Россию 1 августа в рамках обмена заключенными. Президент РФ Владимир Путин встретил россиян у трапа самолета.

Бывший российский разведчик Елена Вавилова рассказала «Звезде» об особенностях обмена заключенными. По мнению специалиста, в США пошли на обмен из-за предстоящих выборов. 

#в стране и мире #разведка #обмен заключенными #Владислав Клюшин
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