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Экс-разведчик Вавилова: США пошли на обмен из-за предстоящих выборов

По словам Елены Вавиловой, обмен в Анкаре могли готовить месяцами, в ходе которых стороны достигали компромисса.
Алексей Курильченко 2024-08-02 18:05:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бывший российский разведчик Елена Вавилова в беседе со «Звездой» рассказала об особенностях обмена заключенными. Она вспомнила, как ее обменивали в 2010 году. До этого ее задержали в Бостоне из-за предательства одного из кураторов. По словам Вавиловой, если бы не вмешательство Кремля, ее могли бы приговорить к большому сроку.

«Когда за нами пришли агенты ФБР, мы даже не ждали их прихода. Это все происходило на глазах наших детей. В тот момент мы не понимали, что пошло не так. Это было предательство. Когда мы об этом узнали из документов, которые передали для суда, то вздохнули с облечением - поняли, что это не наша ошибка. Но мы поняли, что дело серьезное и надолго. Если бы наша страна не вмешалась и не организовала обмен, ты мы бы могли оказаться в заключении на долгие годы», - рассказала Елена.

По словам Вавиловой, между ее арестом и обменом прошло совсем немного времени. Она сказала, что операцию по обмену, прошедшему 1 августа, могли готовить месяцами, в ходе которых стороны достигали компромисса.

«Американской стороне это важно накануне выборов. Безусловно, они будут использовать момент и встречи освобожденных с Байденом. Здесь могут быть акценты, будут привлекать внимание к тем людям, которые были возвращены», - отметила Вавилова.

Напомним, что 1 августа в Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и западными странами. На Родину вернулись восемь россиян, в обмен на них президент Владимир Путин помиловал 13 человек - среди них как граждане РФ, так и иностранцы.

#разведка #ФБР #наш эксклюзив #Елена Вавилова #обмен заключенными
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