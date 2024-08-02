Число погибших при взрыве в доме в Нижнем Тагиле выросло до семи

Сотрудники МЧС России извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тело мужчины без признаков жизни», - говорится в сообщении.

До этого было известно о шести погибших, включая четырех детей.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом многоэтажном доме в Нижнем Тагиле утром в четверг. Очевидица рассказала, что перед хлопком в доме находились неизвестные в форме газовщиков.