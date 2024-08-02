Число погибших при взрыве в доме в Нижнем Тагиле выросло до шести

Сотрудники МЧС достали тело ребенка из-под завалов частично обрушенного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. По данным спасателей, погиб мальчик.

«К сожалению, это уже шестой погибший», - указано в сообщении.

Ранее было известно о пяти пострадавших, в числе которых было трое детей. Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательные работы на месте обрушения дома. Всего из-под завалов спасены 15 пострадавших человек и один кот.

Напомним, что в многоквартирном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. Очевидица рассказала, что перед хлопком в доме находились неизвестные в форме газовщиков.