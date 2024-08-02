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Мосбиржа приостановила публикацию об объемах торгов на валютном рынке

Отмечается, что это сделано в соответствии с информационной политикой.
Мария Зайцева 2024-08-02 18:30:28
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Московская биржа приостановила публикацию данных об объемах валютных торгов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу биржи.

«В соответствии с информационной политикой "Московской биржи" мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке», - говорится в сообщении.

Ранее Министерство финансов США разрешило операции с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа. До этого были введены санкции против Московской биржи, которая заявила о конвертации клиентских долларов США и евро.

#в стране и мире #сша #Московская биржа #объем #биржевые валютные торги
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