Мосбиржа приостановила публикацию об объемах торгов на валютном рынке

Московская биржа приостановила публикацию данных об объемах валютных торгов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу биржи.

«В соответствии с информационной политикой "Московской биржи" мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке», - говорится в сообщении.

Ранее Министерство финансов США разрешило операции с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа. До этого были введены санкции против Московской биржи, которая заявила о конвертации клиентских долларов США и евро.