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Мосбиржа заявила о конвертации НКЦ долларов в рубли по курсу 13 июня

В заявлении указано, что Московская биржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами.
Мария Зайцева 2024-06-21 17:12:40
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Национальный клиринговый центр (НКЦ) до 28 июня конвертирует клиентские доллары США и евро, которые доступны после частичной блокировки валютного обеспечения по курсу на 13 июня. Об этом сообщает Московская биржа на сайте.

В сообщении подчеркнули, что биржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на ограничительные меры США в отношении Московской биржи.

Отмечается, что НКЦ решил исполнить перед участниками торгов и их клиентами обязательства по возврату долларов США и евро, доступные после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли.

Конвертация будет произведена до 28 июня 2024 года по центральному курсу, который был установлен 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года.

Ранее Центробанк России впервые после американских санкций в отношении Московской биржи рассчитал официальные курсы рубля к доллару и евро без торгов на бирже.

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