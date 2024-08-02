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Минфин США разрешил операции с Мосбиржей, НРД и НКЦ

Ранее Мосбиржа, НКЦ и НРД попали под американские санкции.
Услада Дубинина 2024-08-02 17:22:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В США разрешили операции с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) на срок до 13 августа 2024 года. Об этом сообщили в американском Министерстве финансов.

Ранее в Минфин США ввели санкции против Московской биржи. В санкционный список попали Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

После решения американского Департамента казначейства Московская биржа заявила о конвертации клиентских долларов США и евро. Меры были приняты для исполнения обязательств перед участниками торгов и их клиентов.

#Экономика #сша #финансы #НКЦ #Мосбиржа #НРД
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