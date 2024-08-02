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Жена сенатора Савельева рассказала, что шокирована задержанием мужа

По словам супруги Савельева, сенатора задержали прямо перед его днем рождения.
Алексей Курильченко 2024-08-02 17:30:20
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Жена сенатора Дмитрия Савельева Ольга рассказала «Звезде», что шокирована новостями о задержании своего мужа по подозрению в соучастии в организации убийства. Ольга рассказала, что не знает ничего о происходящем, а всю информацию получает из СМИ. Она добавила, что семья в момент задержания готовилась поздравлять Савельева с завтрашним днем рождения.

«Я сама ничего не знаю, сама в шоке. Информацию получаю только из Telegram-каналов. Это просто какой-то бред и шок. Сегодня день ВДВ, мой муж десантник, и все мысли у нас были только об этом», - рассказала Ольга.

Напомним, что Дмитрий Савельев был задержан сотрудниками прокуратуры на выходе с заседания Совета Федерации. Он подозревается в причастности к организации убийства. По словам председателя Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко, генпрокуратура обратилась в Совфед прямо во время заседания - сенаторы приняли решение снять с Савельвева неприкосновенность, чтобы правоохранители смогли провести задержание и расследовать данное дело.

#Задержание #наш эксклюзив #сенатор #дмитрий савельев
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