Жена сенатора Савельева рассказала, что шокирована задержанием мужа

Жена сенатора Дмитрия Савельева Ольга рассказала «Звезде», что шокирована новостями о задержании своего мужа по подозрению в соучастии в организации убийства. Ольга рассказала, что не знает ничего о происходящем, а всю информацию получает из СМИ. Она добавила, что семья в момент задержания готовилась поздравлять Савельева с завтрашним днем рождения.

«Я сама ничего не знаю, сама в шоке. Информацию получаю только из Telegram-каналов. Это просто какой-то бред и шок. Сегодня день ВДВ, мой муж десантник, и все мысли у нас были только об этом», - рассказала Ольга.

Напомним, что Дмитрий Савельев был задержан сотрудниками прокуратуры на выходе с заседания Совета Федерации. Он подозревается в причастности к организации убийства. По словам председателя Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко, генпрокуратура обратилась в Совфед прямо во время заседания - сенаторы приняли решение снять с Савельвева неприкосновенность, чтобы правоохранители смогли провести задержание и расследовать данное дело.