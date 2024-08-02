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ГП подтвердила, что сенатора Савельева подозревают в организации убийства

В Совет Федерации обратились с представлением снять с сенатора неприкосновенность.
Мария Зайцева 2024-08-02 14:50:37
© Фото: пресс-служба Совета Федерации

Генеральная прокуратура РФ подтвердила, что член Совета Федерации Дмитрий Савельев подозревается в организации убийства. Информацию подтвердил РИА Новости официальный представитель ГП Андрей Иванов.

По его словам, генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением снять с сенатора неприкосновенность.

«Подтверждаем. Действительно, генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора РФ Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства», - заявил Иванов.

Сенатора РФ от Тульской области Дмитрия Савельева задержали сотрудники прокуратуры на выходе с заседания Совета Федерации.

#Совет Федерации #сенатор #Генеральная прокуратура #Неприкосновенность #подозрение #дмитрий савельев
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