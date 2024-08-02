МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фигуристам из РФ оставили бронзу в командном турнире на Играх в Пекине

Суд отклонил апелляцию сборной Канады о перераспределении медалей Игр.
Мария Зайцева 2024-08-02 16:30:28
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Российские фигуристы сохранили бронзовые медали в командном турнире на Играх в Пекине, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда.

Апелляция сборной Канады о перераспределении медалей была отклонена.

Сборная России выиграла на Олимпийских играх в Пекине золотые медали, однако после этого в допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой в декабре 2021 года, был обнаружен триметазидин. Ее дисквалифицировали, а результаты на Олимпиаде-2022 аннулировали.

В результате чего Россия переместилась на третье место, золотые медали перешли США, а серебряные - Японии. Сборная Канады оказалась на четвертом месте и подала апелляцию с требованием присудить сборной ее страны бронзовые медали.

Ранее советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что хоть после аннулирования результатов фигуристки Камилы Валиевой сборная России по фигурному катанию оказалась на третьем месте, для всех они являются «золотыми».

#фигурное катание #в стране и мире #Пекин #Канада #бронзовая медаль #Камила Валиева #олимпиада 2022
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 