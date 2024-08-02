Фигуристам из РФ оставили бронзу в командном турнире на Играх в Пекине

Российские фигуристы сохранили бронзовые медали в командном турнире на Играх в Пекине, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда.

Апелляция сборной Канады о перераспределении медалей была отклонена.

Сборная России выиграла на Олимпийских играх в Пекине золотые медали, однако после этого в допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой в декабре 2021 года, был обнаружен триметазидин. Ее дисквалифицировали, а результаты на Олимпиаде-2022 аннулировали.

В результате чего Россия переместилась на третье место, золотые медали перешли США, а серебряные - Японии. Сборная Канады оказалась на четвертом месте и подала апелляцию с требованием присудить сборной ее страны бронзовые медали.

Ранее советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что хоть после аннулирования результатов фигуристки Камилы Валиевой сборная России по фигурному катанию оказалась на третьем месте, для всех они являются «золотыми».